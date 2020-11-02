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16:23   2 Ноября 2020
Политика

Лидер ЛДПР предложил Саакашвили отдать предпочтение грибам и вину

Лидер ЛДПР предложил Саакашвили отдать предпочтение грибам и вину

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский предложил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили устроить поход за грибами и вином вместо политики. Об этом он заявил в Telegram.

Жириновский посоветовал Саакашвили "не волноваться" на фоне итогов парламентских выборов в Грузии и пригласил его в Россию. Глава ЛДПР предложил "тихо-спокойно ходить по грибы" и "париться в баньке".

"Предлагаю тебе, приезжай в Москву, покушаем с тобой хинкали в лучшем грузинском ресторане, сациви и лобио, запьем "Киндзмараули", "Ахашени" и "Цинандали", — написал Жириновский.

Блок "Сила в единстве", в который входит "Единое национальное движение" Саакашвили, значительно уступил правящей партии страны "Грузинская мечта" на парламентских выборах. Несогласные назвали результаты голосования нелегитимными. Неизвестные попытались напасть на Саакашвили в Афинах.

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#саакашвили #жириновский #лдпр

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