Байден намерен помешать Трампу "украсть выборы" президента США

Президенту США Дональду Трампу не удастся "украсть выборы", заявил демократ и кандидат на пост главы государства Джо Байден.

Президенту США Дональду Трампу не удастся "украсть выборы", заявил демократ и кандидат на пост главы государства Джо Байден.

Представители штаба американского лидера ранее говорили, что Трамп может огласить итоги выборов еще до окончательного подсчета всех голосов избирателей. Такая возможность существует, если президент США заметит, что он лидирует в голосовании.

Байден ответил, что не позволит Трампу "украсть выборы". Однако не объяснил, как собирается помешать главе государства. Демократ Байден по результатам общественного опроса обогнал президента США в четырех ключевых штатах, сообщал телеканал "360".