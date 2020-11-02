В РФ приедет глава МВД Франции Жеральд Дарманен

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в скором времени нанесет официальный визит в Москву.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в скором времени нанесет официальный визит в Москву.

Французский министр рассказал, что недавно встретился с послом РФ во Франции Алексеем Мешковым. Дарманен благодарен властям России за сотрудничество по вопросу борьбы с терроризмом, сообщают СМИ. Глава МВД Франции также выразил признательность за сотрудничество властям Марокко.

Новая стрельба случилась во Франции, сообщал телеканал "360". По информации полиции, перестреливались две конкурирующие банды. За последний месяц во Франции произошло несколько нападений, которые власти страны назвали терактами.