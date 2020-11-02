Заключенные Новосибирской колонии удачно спародировали Little Big

Зажигательный конкурс двойников провели в Новосибирской исправительной колонии. Видео выступления появилось в социальных сетях.

Зажигательный конкурс двойников провели в Новосибирской исправительной колонии. Видео выступления появилось в социальных сетях.

Победителями творческого соревнования стал женский коллектив. Преступившие закон дамы из девятой колонии Новосибирска удачно спародировали клип UNO. Авторами оригинального видео выступает панк-поп-рэйв группа из Санкт-Петербурга Little Big.

Little Big ошеломили зрителей по всему миру после того, как представили трек UNO и одноименный клип. Вместе с композицией группа должна была представлять Российскую Федерацию на конкурсе "Евровидение", который отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.