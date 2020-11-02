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15:23   2 Ноября 2020
Общество

СК Белоруссии завел уголовное дело по факту беспорядков в Минске 1 ноября

СК Белоруссии завел уголовное дело по факту беспорядков в Минске 1 ноября

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь сообщила, что в отношении участников несанкционированной акции протеста в столице страны возбуждены уголовные дела.

Уголовные дела по факту массовых беспорядков завели в отношении 231 гражданина сотрудники СК Белоруссии. Несогласованная с властями страны акция протеста прошла в Минске 1 ноября. В ходе нее участники бросили в силовиков самодельное взрывное устройство.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, возглавляющий страну с 1994 года Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. После выборов страну охватили многочисленные акции протеста.

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