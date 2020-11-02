Бывший полицейский начальник в Приморье не будет сидеть за мошенничество

Экс-начальник следственного управления МВД по Приморскому краю Илья Шамратов наказан за мошенничество и превышение полномочий. Сидеть за решеткой ему не придется.

Экс-начальник следственного управления МВД по Приморскому краю Илья Шамратов наказан за мошенничество и превышение полномочий. Сидеть за решеткой ему не придется.

Фигурант был задержан в 2017 году. По версии следствия, он почти четыре года выписывал подчиненным премии, а потом их же и забирал. Незаконный заработок злоумышленник тратил на личные нужды. Таким образом он "обогатился" почти на 12 миллионов рублей.

Кроме того, Шамратов добился для себя оформления удостоверения ветерана боевых действий, получив за счет этого 80 тысяч рублей от государства. Однако ни в каких военных конфликтах он не участвовал.

За мошенничество и злоупотребление должностным положением бывший начальник отделался штрафом в 250 тысяч рублей. Кроме того, ему запрещено в течение трех лет занимать госдолжности, сообщает пресс-служба суда.