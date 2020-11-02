Нигериец украл холодильник и поплатился мотоциклом

Неудачливый мародер оказался в ловушке из-за толпы протестующих.

Нигерию захлестнули массовые протесты. Митингующие требуют положить конец «жестокости полиции». Соцсети африканской страны заполнены видео грабежей магазинов и правительственных складов. Однако, несмотря на серьезность ситуации в стране, по сети разлетелась комичная история неудачливого мародера.

Мужчина поехал на мотоцикле к местам протестов, чтобы заполучить для семьи холодильник. Вскоре он обнаружил желаемое, но устройство оказалось очень габаритным. Пока вор передвигал агрегат, магазин заполонили другие протестующие. После того как толпа схлынула, мотоцикла не оказалось на прежнем месте, а рядом стоял владелец магазина.

Пользователь под ником @AdabanijaQomaru, который изначально поделился историей, написал в Twitter, что вора оставили без дела. А на кадрах видно что мужчина просит у владельца магазина пощады после того, как его застали за попыткой кражи.

«Этот парень Абдулахи из Эде пошел украсть холодильник в магазине SRJ, но, к сожалению для него, не смог выйти из магазина. <...> Его мотоцикл "Баджадж" был украден другим вором. Морозильник вернули, и он остался без дела», — написал пользователь.

Согласно другим записям @AdabanijaQomaru , владелец магазина забрал у мародера бытовую технику и отпустил его. Вору пришлось идти домой пешком.