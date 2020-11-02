В Германии искоренят понятие «раса» в угоду мигрантам

Правительство ФРГ решило убрать термин из конституции страны.

Правительство Германии задумалось над тем, чтобы исключить слово «раса» из конституции страны. Члены кабмина пришли к выводу, что «у человечества нет различающихся рас».

Die Bundesregierung will den Begriff aus dem #Grundgesetz streichen. Dahinter verbirgt sich weit mehr als ein Ringen um Wörter und Zeitgeist. Es geht um die Wurzeln des bis heute grassierenden #Rassismus.https://t.co/KUWXOBF52D — AugsburgerAllgemeine (@AZ_Augsburg) November 2, 2020

Ранее о такой необходимости заявила немецкая экологическая партия «Союз-90/Зеленые». Инициатива вызвала бурную дискуссию в правительстве страны.

Как сообщила министр юстиции ФРГ Кристин Ламбрехт, согласно Основному закону Германии, «никто не может подвергаться дискриминации» по расовому признаку.

«Однако везде, где говорят о разных расах, особенно популярны предрассудки и расистская агитация», — передает издание Augsburger Allgemeine слова Ламбрехт.

Также Ламбрехт подчеркнула, что статья о недопустимости дискриминации по расовому признаку вошла в конституцию в 1949 году, чтобы отойти от нацистской идеологии, подразумевающей «расовую гигиену». В нынешнее время использование термина может вызвать лишь «недопонимание», подытожила министр юстиции.

Историк Третьего рейха, публицист Константин Залесский выразил мнение, что решение правительства носит, скорее, популистский характер. По его словам, особого влияния на германское общество исключение слова «раса» из законодательства не окажет.

«Боюсь, что это никак не связано с Конституцией Германии. Потому что их закон довольно расплывчатый. И, как и любая конституция, скорее всего, декларируемый. Это больше политические заявления, направленные на популизм, потому что германское общество будет так же праветь, а раскол будет усиливаться», — сказал писатель в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Историк объяснил, что эпидемия коронавируса обнажила в стране давно назревающие проблемы: миграционная политика, безработица. А потому немецкое правительство пытается «сгладить» обострение противоречий.

«С одной стороны, правительство [канцлера ФРГ] Ангелы Меркель довольно неплохо по сравнению с другими странами справилось с коронавирусом, активно зарабатывает поддержку общества. С другой — усталость от COVID-19 обостряет проблемы среди населения. Мигранты лишаются работы, становясь более агрессивными. Это вызывает сопротивление местного населения, которым не нужны агрессивные мигранты. Потеря работы сильно бьет по ГДР [Восточной Германии — прим. ред.]», — рассуждает эксперт.

Залесский предположил, что правительство страны, взяв за основу либеральную риторику, пытается предупредить теракты, произошедшие во Франции.

«Это заигрывание, попытка руководства Германии, в данном случае, скорее всего, это было поддержано партией “ХДС/ХСС”, которая якобы консервативная или правоцентристская, кем на самом деле не является, чтобы сделать жест, показать, что “мы едины, что для нас не существует разных национальностей”. Показательный момент», — не сомневается собеседник агентства.

С Залесским не согласилась руководитель сектора кросс-культурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии РАН Марина Бутовская. В комментарии ПС она подчеркнула, что следует разделять понятия расы и религиозной принадлежности.

«Исламисты не определяются расой. Поэтому в данном контексте слово “раса” никакого значения не имеет. А представители ислама, в том числе и радикального, могут быть и негроидами, и монголоидами, европеоидами. Поэтому в данном случае никакого значения не имеет», — выразила мнение антрополог.

Ранее в Ницце в церкви Нотр-Дам вооруженный ножом мужчина напал на мирных граждан. Погибли три человека. Французский лидер Эммануэль Макрон приказал вывести войска на улицы по всей стране.

За 13 дней до этого в пригороде Парижа террорист обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

В понедельник, 2 ноября, глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что страна усилит контроль у своих границ. При этом Дармамен подчеркнул, что не все иностранцы представляют террористическую угрозу и опроверг информацию о том, будто можно защитить страну, закрыв ее ото всех.