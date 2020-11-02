Первые межпоколенческие команды волонтеров начали работать в Петербурге

Команды волонтеров, состоящие из представителей разных поколений, впервые появились и начали действовать в Петербурге.

Команды волонтеров, состоящие из представителей разных поколений, впервые появились и начали действовать в Петербурге.

Участниками таких объединений стали одновременно молодые и пожилые люди. Все активисты прошли курс "PROпоколение", в заключительный день которого вышли на улицы города и провели социальные акции. В частности, они предлагали петербуржцам отказаться от курения и обменять сигареты на конфеты.

Кроме того, активисты повели для горожан акцию по формированию позитивного мышления и умению извлекать пользу из любой ситуации, сообщили телеканалу "Санкт-Петербург" в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

"Для нас особенно важно, что люди разных возрастов благодаря программе смогли по-другому друг на друга смотреть", — призналась директор АНО САП "Серебряный возраст" Юлия Мальцева.

Волонтеры уже разработали общий план предстоящих мероприятий, в числе которых создание десяти подкастов о возрастных стереотипах и организация фестиваля для добровольцев разных поколений.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов говорил о необходимости выстраивать неформальное взаимодействие с молодежью. Глава города предлагал подключать молодых людей к борьбе с наркотиками и их распространением, передает телеканал "360".