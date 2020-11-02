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15:16   2 Ноября 2020
Общество

Россияне назвали самый страшный роман в истории литературы

Россияне назвали самый страшный роман в истории литературы

Россияне признали роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова самой страшной книгой. Такие данные представил сервис Storytel по результатам опроса.

В рейтинг произведений жанра «ужасы» не могли не попасть произведения короля этого направления Стивена Кинга — «Оно» и «Кладбище домашних животных» заняли вторую и третью строчки топа. Также в список вошли «Нож» Ю Несбе, «1794» Никласа Натт-о-Дага, «Аспект дьявола» Крейга Рассела, «Жертва без лица» Стефана Анхема, «Серебряная дорога» Стины Джексон, «Пищеблок» Алексея Иванова и «Вонгозеро» Яны Вагнер.

Из классических произведений россияне выделили «Фауста» Гете, лавкрафтовские «Хребты безумия», стокеровского «Дракулу» и гоголевского «Вия».

Россияне назвали самый страшный роман в истории литературы

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#булгаков #книги #ужас #мастер и маргарита

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