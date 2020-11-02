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14:25   2 Ноября 2020
Экономика

Власти помогут российским семьям закрыть ипотечные кредиты

Власти помогут российским семьям закрыть ипотечные кредиты

Правительство Российской Федерации приняло решение дополнительно выделить 5,5 млрд рублей на помощь многодетным семьям.

Средства будут направлены на погашение ипотечных долгов для российских многодетных семей. На эти цели власти выделят более 5 млрд рублей из резервного фонда Правительства России, распорядился глава кабмина Михаил Мишустин.

"Дополнительное финансирование позволит поддержать еще не менее 12 тысяч многодетных семей", — сообщается на официальном сайте кабмина.

Помощь касается тех российских родителей, у кого появился третий и последующий ребенок после 1 января прошлого года. Всем таким семьям кабмин предоставляет по 450 тысяч рублей на выплату ипотечных кредитов.

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#россия #ипотека #власти

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