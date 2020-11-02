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14:23   2 Ноября 2020
Шоу-бизнес

Фото постаревших Леонида Агутина и Анжелики Варум разочаровало подписчиков

Фото постаревших Леонида Агутина и Анжелики Варум разочаровало подписчиков

Музыкант Леонид Агутин поделился в Instagram совместным снимком с супругой, певицей Анжеликой Варум без фотофильтров. Фанаты с сожалением отметили, что возраст не щадит никого.

В кадре звездная пара позирует на крыше загородного дома. Агутин и Варум на фото предстали в спортивных шапках и практичной одежде, а за их спинами открывается осенний пейзаж. Подписчики признались, что для них непривычно видеть знаменитостей, которые обычно делятся яркими концертными снимками, в подобном "земном" виде.

В комментариях мнения разделились: одни поклонники пришли в восторг от домашнего естественного фото, а другие написали о сильных изменения в облике кумиров, отметив под глазами Агутина появились многочисленные морщины.

"Вы стали обычными людьми, а были звезды";

"Вы такие тут настоящие, здорово";

"Возраст никого не щадит";

"Такие уютные и домашние!" — написали поклонники под снимком.

Леонид Агутин и Анжелика Варум по праву считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Звездная пара в браке уже более 20 лет.

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#фото #агутин #внешность #варум

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