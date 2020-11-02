Фото постаревших Леонида Агутина и Анжелики Варум разочаровало подписчиков
Музыкант Леонид Агутин поделился в Instagram совместным снимком с супругой, певицей Анжеликой Варум без фотофильтров. Фанаты с сожалением отметили, что возраст не щадит никого.
В кадре звездная пара позирует на крыше загородного дома. Агутин и Варум на фото предстали в спортивных шапках и практичной одежде, а за их спинами открывается осенний пейзаж. Подписчики признались, что для них непривычно видеть знаменитостей, которые обычно делятся яркими концертными снимками, в подобном "земном" виде.
В комментариях мнения разделились: одни поклонники пришли в восторг от домашнего естественного фото, а другие написали о сильных изменения в облике кумиров, отметив под глазами Агутина появились многочисленные морщины.
"Вы стали обычными людьми, а были звезды";
"Вы такие тут настоящие, здорово";
"Возраст никого не щадит";
"Такие уютные и домашние!" — написали поклонники под снимком.
Леонид Агутин и Анжелика Варум по праву считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Звездная пара в браке уже более 20 лет.