Попова заявила о большом числе вернувшихся из Турции россиян с COVID-19

Почти 90% россиян, прибывших с отдыха из-за границы с положительным результатом на коронавирусную инфекцию, приехали из Турции.

Почти 90% россиян, прибывших с отдыха из-за границы с положительным результатом на коронавирусную инфекцию, приехали из Турции.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она призывает российское правительство принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения COVID-19 по стране, сообщает РИА Новости. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.