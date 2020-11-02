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14:15   2 Ноября 2020
Политика

Попова заявила о большом числе вернувшихся из Турции россиян с COVID-19

Попова заявила о большом числе вернувшихся из Турции россиян с COVID-19

Почти 90% россиян, прибывших с отдыха из-за границы с положительным результатом на коронавирусную инфекцию, приехали из Турции.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она призывает российское правительство принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения COVID-19 по стране, сообщает РИА Новости. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#турция #россияне #коронавирус

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