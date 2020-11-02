14:10 2 Ноября 2020Происшествия
Десятки погибших: неизвестные атаковали Кабульский университет
Злоумышленники с оружием в руках совершили нападение на Кабульский университет. Появились сведения о 20 жертвах трагедии, сообщает РИА Новости.
Злоумышленники с оружием в руках совершили нападение на Кабульский университет. Появились сведения о 20 жертвах трагедии, сообщает РИА Новости.
Сотрудники местного спецназа уже прибыли к зданию учебного заведения. Им удалось вывести из захваченного университета примерно 100 человек. Позднее стало известно о том, что 15 очевидцев ситуации получили травмы разной степени тяжести. Сведений об их состоянии пока нет.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, однако запрещенная на территории России группировка "Талибан" отрицает свою причастность к инциденту.