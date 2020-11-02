Сатановский объяснил, зачем США предложили ввести миротворцев в Карабах

США стремятся вытолкнуть Россию из урегулирования военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Соединенные Штаты Америки стремятся вытолкнуть Россию из урегулирования военного конфликта в Нагорном Карабахе. Именно с этой целью Вашингтон предложил ввести в зону боестолкновений скандинавских миротворцев.

Такое мнение в Telegram-канале «АРМАГЕДДОНЫЧ» высказал российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский.

По его словам, американцы надеются добиться сразу двух целей: «отстранить» Россию от мирного решения конфликта и оказать влияние на Турцию. С руководством последней, по мнению эксперта, отношения «не заладились» как у демократов, так и у республиканцев.

При этом Сатановский считает, что для непосредственных участников конфликта — Баку и Еревана — предлагаемая американцами помощь будет «как рыбе зонтик». Штаты не интересуются участью армян или азербайджанцев, их заботит лишь необходимость вытеснить из региона русских и не пустить туда турок и иракцев, уверен эксперт.

«Толку от этих миротворцев будет, примерно, как в Югославии или в Судане и Уганде. Ни разу ни одного геноцида в мире не предотвратили миротворцы и предотвращать не собирались. Не их это дело, людей спасать», — отмечает автор.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен предложил ввести в Нагорный Карабах миротворческую миссию с участием военнослужащих скандинавских стран. По его словам, это позволит сохранить объявленный в НКР режим прекращения огня и поспособствует завершению военного конфликта, обострившегося в конце сентября 2020 года.