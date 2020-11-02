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13:59   2 Ноября 2020
Общество

Путин и Беглов проведут встречу в Петербурге 3 ноября

Путин и Беглов проведут встречу в Петербурге 3 ноября

Президент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретятся в Северной столице во вторник, 3 ноября. Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства во вторник посетит город на Неве с рабочим визитом, во время которого проведет переговоры с губернатором. Сведения о том, какие темы обсудят участники встречи, не приводятся. Данные о месте и времени общения Путина и Беглова пока неизвестны.

Ранее президент и глава Петербурга встречались в феврале этого года. Тогда обсуждались темы реализации национальных проектов в Северной столице и строительства новых городских социальных объектов.

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