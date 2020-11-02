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13:52   2 Ноября 2020
Общество

Мурашко заявил, что в РФ свободны 15% коек для пациентов с коронавирусом

Мурашко заявил, что в РФ свободны 15% коек для пациентов с коронавирусом

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России.

В регионах РФ свободно около 15% коек для инфицированных, отметил он. Всего в РФ развернуто 235 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, добавил он. Все средства, выделенные на борьбу с пандемией, доведены до регионов, отметил Михаил Мурашко.

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#россия #коронавирус #Мурашко

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