Мурашко заявил, что в РФ свободны 15% коек для пациентов с коронавирусом

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России.

В регионах РФ свободно около 15% коек для инфицированных, отметил он. Всего в РФ развернуто 235 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, добавил он. Все средства, выделенные на борьбу с пандемией, доведены до регионов, отметил Михаил Мурашко.