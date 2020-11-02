Глава МИД Франции посоветовал Европе создать собственную судьбу

Европа должна полностью выйти из времен "невинности и наивности", чтобы создать свою собственную судьбу, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Европа должна полностью выйти из времен "невинности и наивности", чтобы создать свою собственную судьбу, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Европейские политики уже не верят, что мир вернется к состоянию, когда между ЕС и США царило взаимопонимание. Современная политика США строится на том, что Вашингтон не хочет ни в ком видеть "равного партнера", и Америке нужны исключительно рабы. По этой причине из Белого дома часто слышны упреки в адрес Евросоюза, пишет РИА Новости.

Евросоюз будет заниматься усилением своей независимости от США, несмотря на результаты выборов президента. Более того, европейские страны собираются укрепить свои вооруженные силы и взять на себя ответственность за безопасность в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Франции предсказали смену политического курса, сообщает телеканал "360".