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13:49   2 Ноября 2020
Общество

Губернаторам поручили оперативно провести закупки средств против COVID-19

Губернаторам поручили оперативно провести закупки средств против COVID-19

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов оперативно провести закупки препаратов для борьбы с коронавирусом.

Правительство РФ регулярно распределяет средства между регионами РФ на борьбу с коронавирусом, а также выделяет деньги на стимулирующие выплаты медикам, которые работают в больницах для лечения COVID-19.

Положительный результат теста на коронавирус в РФ получили 1,6 млн человек с начала текущего года. Из них 1,2 млн жителей страны уже вылечились от заболевания под присмотром отечественных специалистов.

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#россия #мишустин #коронавирус

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