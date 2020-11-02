Губернаторам поручили оперативно провести закупки средств против COVID-19

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов оперативно провести закупки препаратов для борьбы с коронавирусом.

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов оперативно провести закупки препаратов для борьбы с коронавирусом.

Правительство РФ регулярно распределяет средства между регионами РФ на борьбу с коронавирусом, а также выделяет деньги на стимулирующие выплаты медикам, которые работают в больницах для лечения COVID-19.

Положительный результат теста на коронавирус в РФ получили 1,6 млн человек с начала текущего года. Из них 1,2 млн жителей страны уже вылечились от заболевания под присмотром отечественных специалистов.