Власти Москвы не планируют повышать стоимость проезда в метро

Тарифы на проезд в метро Москвы в часы пик в рамках эксперимента по предоставлению скидок повышаться не будут, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Тарифы на проезд в метро Москвы в часы пик в рамках эксперимента по предоставлению скидок повышаться не будут, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Он объяснил, что вводимый в Москве эксперимент со скидками на проезд в час пик направлен на то, чтобы снизить пассажиропоток в наиболее загруженные промежутки времени. Скидки на 50% от стоимости одной поездки распространяются на пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15, напомнил Ликсутов, его слова передает издание "Вести Подмосковья".

Он уточнил, что скидки будут действовать только в рабочие дни до 2 июля 2021 года. Столичные власти считают, что сокращение нагрузки в утренние часы может составить около 7%.