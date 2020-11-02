Алиев назвал цену мира в Нагорном Карабахе

Азербайджан готов прекратить боевые действия в Карабахе в случае выполнения Арменией некоторых условий, заявил глава государства Ильхам Алиев.

Азербайджан готов прекратить боевые действия в Карабахе в случае выполнения Арменией некоторых условий, заявил глава государства Ильхам Алиев.

Войска Азербайджана остановят боестолкновения в регионе, если армянская сторона прекратит обстрелы, уточнил азербайджанский лидер. Он отметил, что Ереван также должен предоставить конкретные обязательства по выводу своих военнослужащих из Карабаха.

Ожесточенные бои на территории Нагорного Карабаха вспыхнули 27 сентября. Главы МИД Армении и Азербайджана посетили Москву, где в ночь на 10 октября по итогам переговоров было подписано соглашение о перемирии в регионе. Тем не менее стороны регулярно сообщают о нарушениях режима прекращения огня.