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13:27   2 Ноября 2020
Политика

Песков отказался говорить о споре из-за карикатур

Песков отказался говорить о споре из-за карикатур

Кремль отказался комментировать спор между Рамзаном Кадыровым и Владимиром Жириновским из-за Франции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конфликт между политиками возник из-за ситуации с убийством учителя, которая произошла под Парижем. Глава Чечни раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который, по его мнению, подталкивает мусульман к терроризму, оправдывая карикатуры на пророка Мухаммеда. Жириновский прокомментировал слова Кадырова и заявил, что главы регионов не должны в это вмешиваться. Главу Чечни возмутило то, что его кто-то учит делать свою работу. Кадыров также призвал Жириновского извиниться.

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#песков #кадыров #жириновский

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