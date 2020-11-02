Песков отказался говорить о споре из-за карикатур

Кремль отказался комментировать спор между Рамзаном Кадыровым и Владимиром Жириновским из-за Франции.

Кремль отказался комментировать спор между Рамзаном Кадыровым и Владимиром Жириновским из-за Франции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конфликт между политиками возник из-за ситуации с убийством учителя, которая произошла под Парижем. Глава Чечни раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который, по его мнению, подталкивает мусульман к терроризму, оправдывая карикатуры на пророка Мухаммеда. Жириновский прокомментировал слова Кадырова и заявил, что главы регионов не должны в это вмешиваться. Главу Чечни возмутило то, что его кто-то учит делать свою работу. Кадыров также призвал Жириновского извиниться.