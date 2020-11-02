13:20 2 Ноября 2020Происшествия
Раскрыта схема аферистов по отъему квартир у пенсионеров
Заместитель руководителя юридического департамента компании "Этажи" Никита Пилюгин рассказал о схеме мошенников по отъему квартир у пенсионеров в интервью РИА Новости.
Заместитель руководителя юридического департамента компании "Этажи" Никита Пилюгин рассказал о схеме мошенников по отъему квартир у пенсионеров в интервью РИА Новости.
Люди пенсионного возраста нередко становятся жертвами мошенников из-за своей доверчивости. По словам Пилюгина, есть несколько распространенных схем преступных действий по отъему имущества, передает РИА Новости.
"Пожилому человеку могут предложить расписаться, например, за выдачу символической суммы денег", — сказал эксперт.
Чаще всего аферисты пробуют подсунуть договор купли-продажи жилья совершенно под другим предлогом. Мошенники пользуются положением людей преклонного возраста под неким "благородным" предложением.