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13:20   2 Ноября 2020
Происшествия

Раскрыта схема аферистов по отъему квартир у пенсионеров

Раскрыта схема аферистов по отъему квартир у пенсионеров

Заместитель руководителя юридического департамента компании "Этажи" Никита Пилюгин рассказал о схеме мошенников по отъему квартир у пенсионеров в интервью РИА Новости.

Люди пенсионного возраста нередко становятся жертвами мошенников из-за своей доверчивости. По словам Пилюгина, есть несколько распространенных схем преступных действий по отъему имущества, передает РИА Новости.

"Пожилому человеку могут предложить расписаться, например, за выдачу символической суммы денег", — сказал эксперт.

Чаще всего аферисты пробуют подсунуть договор купли-продажи жилья совершенно под другим предлогом. Мошенники пользуются положением людей преклонного возраста под неким "благородным" предложением.

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#квартира #пенсионеры #кража

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