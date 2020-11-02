Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:06   2 Ноября 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" и ФАН презентуют фильм "Один день в Карабахе"

Медиагруппа "Патриот" и ФАН презентуют фильм "Один день в Карабахе"

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" 2 ноября обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе и презентуют фильм "Один день в Карабахе".

Пресс-конференция на тему "Кто принесет мир в Нагорный Карабах?" начнется в 13:00. Ее участники попытаются выяснить, возможен ли ввод миротворцев на спорную территорию и кто может стать гарантом мира в этом регионе. Прямой эфир будет доступен на странице Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте".

К участию в обсуждении могут присоединиться журналисты всех изданий. Политические предпочтения значения не имеют, подчеркивают в ФАН. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. На спорной территории начались активные столкновения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#фан #нагорный карабах #патриот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров