Медиагруппа "Патриот" и ФАН презентуют фильм "Один день в Карабахе"

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" 2 ноября обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе и презентуют фильм "Один день в Карабахе".

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" 2 ноября обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе и презентуют фильм "Один день в Карабахе".

Пресс-конференция на тему "Кто принесет мир в Нагорный Карабах?" начнется в 13:00. Ее участники попытаются выяснить, возможен ли ввод миротворцев на спорную территорию и кто может стать гарантом мира в этом регионе. Прямой эфир будет доступен на странице Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте".

К участию в обсуждении могут присоединиться журналисты всех изданий. Политические предпочтения значения не имеют, подчеркивают в ФАН. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. На спорной территории начались активные столкновения.