МИД РФ оценил предложение США разместить миротворцев в Карабахе

Вопрос о размещении миротворческих сил в Нагорном Карабахе должен обсуждаться со всеми сторонами конфликта. Об этом заявил в замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

Вопрос о размещении миротворческих сил в Нагорном Карабахе должен обсуждаться со всеми сторонами конфликта. Об этом заявил в замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Белый дом прорабатывает идею о возможном размещении миротворцев из Скандинавии в Нагорном Карабахе.

Руденко отметил, что Россия не обладает полной информацией об идее США разместить в Карабахе скандинавских миротворцев. Он также добавил, что подобные вопросы должны решаться в диалоге со всеми сторонами конфликта.