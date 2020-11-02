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13:01   2 Ноября 2020
Армия

МИД РФ оценил предложение США разместить миротворцев в Карабахе

МИД РФ оценил предложение США разместить миротворцев в Карабахе

Вопрос о размещении миротворческих сил в Нагорном Карабахе должен обсуждаться со всеми сторонами конфликта. Об этом заявил в замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Белый дом прорабатывает идею о возможном размещении миротворцев из Скандинавии в Нагорном Карабахе.

Руденко отметил, что Россия не обладает полной информацией об идее США разместить в Карабахе скандинавских миротворцев. Он также добавил, что подобные вопросы должны решаться в диалоге со всеми сторонами конфликта.

"Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта", — подчеркнул он.

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#россия #азербайджан #армения #нагорный карабах

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