Букмекеров обяжут перечислять на спорт в два раза больше

Букмекеры будут перечислять на спорт как минимум вдвое больше. Соответствующий законопроект поручено подготовить Правительству РФ до 1 марта.

Букмекеры будут перечислять на спорт как минимум вдвое больше. Соответствующий законопроект поручено подготовить Правительству РФ до 1 марта.

По данным Минфина, в 2019 году букмекеры получили 30 млрд рублей прибыли и заплатили налогов 770 млн рублей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов во время совещания совета по спорту при президенте Владимире Путине предложил обязать букмекеров отчислять на спорт больше. Сейчас они переводят 5% от дохода. Глава государства поддержал предложение.