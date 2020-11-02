Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:35   2 Ноября 2020
Экономика

Москалькова объяснила необходимость индексации для работающих пенсионеров

Москалькова объяснила необходимость индексации для работающих пенсионеров

Плюсы возможной индексации пенсий работающим гражданам России озвучены уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.

Повысится юридическая защита работающих пенсионеров в России, если поправка об индексации пенсий будет одобрена, сообщает собеседник РИА Новости.

"Речь идет о стабильности социального стандарта", — добавила Москалькова.

Благодаря данной инициативе восстановится справедливость, так как доля работающих пенсионеров в России увеличилась за последние 5 лет, достигнув отметки в 7,3 млн человек, подытожила она.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москалькова #пенсионеры #индексация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров