12:35 2 Ноября 2020Экономика
Москалькова объяснила необходимость индексации для работающих пенсионеров
Плюсы возможной индексации пенсий работающим гражданам России озвучены уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.
Плюсы возможной индексации пенсий работающим гражданам России озвучены уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.
Повысится юридическая защита работающих пенсионеров в России, если поправка об индексации пенсий будет одобрена, сообщает собеседник РИА Новости.
"Речь идет о стабильности социального стандарта", — добавила Москалькова.
Благодаря данной инициативе восстановится справедливость, так как доля работающих пенсионеров в России увеличилась за последние 5 лет, достигнув отметки в 7,3 млн человек, подытожила она.