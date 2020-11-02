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12:29   2 Ноября 2020
Политика

Мирные жители Сирии погибли от рук протурецких боевиков

Мирные жители Сирии погибли от рук протурецких боевиков

Боевики вооруженных группировок протурецкой "Сирийской национальной армии" (СНА) убили двух мирных жителей в провинции Хасака. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел во время перестрелки в городе Рас эль-Айн. Протурецкие боевики открыли огонь по автомобилю, в котором находились люди. Несколько человек получили ранения в результате нападений, пишет издание.

Северные территории провинции Хасака находятся под контролем турецких военных и боевиков СНА после операции "Источник мира". Регулярные столкновения между бандформированиями часто приводят к гибели мирных граждан. Деятельность Анкары в Сирии вызывает протесты местных жителей. Демонстранты выходят на улицы с требованием покинуть захваченные территории.

Ранее телеканал "360" писал, что Турция завербовала тысячи сирийских наемников для Азербайджана.

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#сирия #убийство #хасака

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