Мирные жители Сирии погибли от рук протурецких боевиков

Боевики вооруженных группировок протурецкой "Сирийской национальной армии" (СНА) убили двух мирных жителей в провинции Хасака. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Боевики вооруженных группировок протурецкой "Сирийской национальной армии" (СНА) убили двух мирных жителей в провинции Хасака. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел во время перестрелки в городе Рас эль-Айн. Протурецкие боевики открыли огонь по автомобилю, в котором находились люди. Несколько человек получили ранения в результате нападений, пишет издание.

Северные территории провинции Хасака находятся под контролем турецких военных и боевиков СНА после операции "Источник мира". Регулярные столкновения между бандформированиями часто приводят к гибели мирных граждан. Деятельность Анкары в Сирии вызывает протесты местных жителей. Демонстранты выходят на улицы с требованием покинуть захваченные территории.

Ранее телеканал "360" писал, что Турция завербовала тысячи сирийских наемников для Азербайджана.