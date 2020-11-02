Коронавирус заставил россиян откладывать деньги и инвестировать

Таковы результаты совместного исследования «Сбербанк страхование жизни» и портала «Рамблер», которые оказались в распоряжении «Политики Сегодня».

Почти три четверти россиян (73%) в период пандемии COVD-19 задумались о необходимости накоплений, а более трети (38%) уже начали откладывать небольшие суммы. Таковы данные совместного исследования «Сбербанк страхование жизни» и портала «Рамблер», которые оказались в распоряжении «Политики Сегодня».

Почти половина (49%) участников опроса рассказала, что во время пандемии начала инвестировать или откладывать деньги в накопления: 38% стали откладывать небольшие суммы денег, 3% — решили стать начинающими инвесторами, а еще 8% — начали и копить, и инвестировать.

При этом 21% россиян признался, что не инвестирует и не копит, но собирается начать. Еще 30% участников опроса сказали, что в текущем году не планируют начинать формировать накопления.

Вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Игорь Мамонтов, комментируя результаты опроса, заметил, что говорить об устойчивом изменении паттернов поведения россиян в отношении инвестиций и накоплений преждевременно.

«В периоды неопределенности люди действительно более склонны к накоплениям, но большинство возвращается к привычному образу жизни, когда ситуация стабилизируется», — цитирует его слова пресс-служба «Сбера».

Впрочем, согласно данным «Сбер управление активами», большинство жителей страны считают справедливыми накопления в среднем в 350 тысяч рублей. Такой размер сбережений требуется для того, чтобы семья комфортно себя чувствовала в случае финансовых трудностей: потери работы или непредвиденных срочных расходов, уверены участники исследования.

Опрос «Сбербанк страхование жизни» и портала «Рамблер» был проведен в конце октября 2020 года с участием более трех тысяч респондентов по всей России.