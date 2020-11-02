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12:27   2 Ноября 2020
Общество

Путин предложил объявить Год детско-юношеского спорта

Путин предложил объявить Год детско-юношеского спорта

Следующий 2021 год в России могут объявить Годом детско-юношеского спорта. С этим предложением выступил президент России Владимир Путин.

Он распорядился, чтобы в Кабинете министров России изучили и проработали этот вопрос. Профильные ведомства должны будут в течение месяца разработать план программы развития детского и юношеского спорта. Ранее было решено начать создавать по всей стране специальные центры физического развития детей.

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#дети #путин #спорт

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