Выборы-2021: «Единая Россия» ищет молодых «комиссаров»

Со 2 ноября проект партии «ПолитСтартап» открывает прием заявок от кандидатов на участие в выборах в Госдуму-2021.

Партия «Единая Россия» запустила кадровый проект «Федеральный ПолитСтартап». Его задача состоит в том, чтобы отобрать кандидатов для участия в думских выборах 2021 года. Прием заявок открывается с понедельника, 2 ноября, на одноименном сайте.

Эксперты связывают готовящееся «омоложение» партии с аналогичным изменением в ее руководящих органах. При этом отмечается, что из уст граждан уже давно звучит требование обновить состав «правящей элиты».

«Единая Россия» запустила проект «Федеральный ПолитСтартап», задача которого — поиск новых лиц для участия в думских выборах. Так партия хочет рекрутировать новых людей и показать, что способна обновляться, считает экспертhttps://t.co/M6YuZQgw1t — РБК (@ru_rbc) November 2, 2020

Что требуется от кандидатов

Проект существует еще с 2018 года. Однако, если ранее в нем могли участвовать только лица моложе 35 лет, то в этот раз возрастной ценз отменили. Автором предложения стал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Также о необходимости снятия ограничений заявлял председатель ЕР Дмитрий Медведев.

Слоган проекта, который направлен на поиск новых лиц для участия в региональных и муниципальных выборах, приоритетом ставит доверие: «Новый шаг для тех, кому доверяют люди». От последних потребуется опыт политической и общественной работы, развитая интуиция, а также способность избраться в условиях пандемии коронавирусной инфекции и непростой экономической ситуации. В частности, им будут предложены конкретные электоральные задачи, заявил замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.

«С одной стороны, кандидат в депутаты должен быть волонтером с горячим сердцем, с другой — ему потребуются навыки для продвижения своей повестки в медиа. На примерах конкретных кейсов из предыдущих кампаний участник должен показать свой выход из сложных ситуаций и понимание, как следует позиционировать себя и реагировать на проблемы», — передает «Коммерсантъ» слова Перминова.

При этом, по заявлению замглавы исполкома ЕР Романа Романова, проект рассчитан не на «новичков в политике», а на тех, кто обладает потенциально высоким уровнем доверия в регионе. Однако и здесь ставится условие: кандидаты не должны иметь опыта избрания в Госдуму.

Политолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов в комментарии «Политике Сегодня» заметил, что такие кандидаты найдутся в каждом регионе России. По его словам, нередко на выборы идут новые кадры, многие из которых — одномандатники, и уверенно на них побеждают.

«Причем это люди с активной позицией, многие из них бизнесом занимаются. Поэтому то, что ЕР пытается найти таких людей и вовлекать их в свой контур, даже если они до этого не были членами ЕР, но это правильное действие, это правильная кадровая политика», — не сомневается эксперт.

Также собеседник агентства подчеркнул, что проект предоставит взаимную выгоду как для партии, так и для кандидатов.

«Люди, которые инициативные, они не стремятся просто декларировать и показывать свою популярность в регионах, они хотят еще и реализовывать свою политику. Где, как не через ЕР, правящую партию, эти инициативы внедрять в жизнь. “Единая Россия” получит хороших популярных комиссаров в регионах, и эта взаимная выгода принесет пользу и избирателям», — подчеркнул Баширов.

Отбор и обучение в ВПШ

На первом этапе участникам предложат заполнить анкету на сайте проекта. Важными критериями станут политические достижения, реализованные проекты в регионе, рекомендации от «лидеров общественного мнения», а также «эффективное» присутствие в СМИ и социальных сетях.

На основе их ответов кандидатам выставят рейтинг, отобрав для следующего этапа 150-200 человек. Они смогут пройти очное обучение в Высшей партийной школе (ВПШ), а впоследствии даже реализовать собственный электоральный проект. Речь идет о таком стартапе, который мог бы повысить узнаваемость и рейтинг кандидата.

По словам Романова, образовательная программа будет обновлена. В частности, при обучении будут также учитывать психологические аспекты политических коммуникаций, подготовку дебатов и «качественную социологию».

Финалистов конкурса, которых будет 50 человек, выявят по итогам социологических опросов к марту 2021 года. Для них запланирован второй этап обучения в ВПШ. После этого за ними закрепят наставников среди федеральных единороссов, политиков и политтехнологов. Дмитрий Медведев уже изъявил о своем желании стать таковым.

Все финалисты примут участие в партийных праймериз — предварительном внутрипартийном голосовании для формирования окончательного списка кандидатов.

Прошлый успех

По словам Дмитрия Медведева, «ПолитСтартап» уже доказал свою эффективность. Так, например, в Единый день голосования 13 сентября «Единой России» удалось удержать политическое лидерство, в том числе, и благодаря молодым политикам, составлявшим более трети кандидатов.

Сообщается, что на выборах в законодательные собрания и городские думы единороссы выдвинули 395 политиков моложе 35 лет. Это составило 20% от общего числа. По итогам выборов, мандаты получили 124 молодых кандидата.

Успех проекта отметил и член высшего совета «Единой России», политолог Дмитрий Орлов. В разговоре с корреспондентом ПС он подчеркнул, что в обществе давно сложился запрос на обновление состава партии. В этих условиях «ПолитСтартап» становится особенно актуальным.

«Вообще это традиционный конкурентный механизм и кадровый лифт, уже не раз продемонстрировавший эффективность в праймериз на региональных выборах. В проекте важны система наставничества и обучение участников в Высшей партийной школе. Запрос граждан на обновление элиты очевиден — партия дает на него вполне операциональный ответ. Очевидно, в ходе парламентской кампании этот ответ будет более масштабным, чем прежде», — не сомневается собеседник агентства.

Политолог Марат Баширов назвал подобное «омоложение» в составе партии «закономерным». Он напомнил, что обновление произошло и среди руководящих кадров «Единой России». Теперь на очереди — кадровый состав Госдумы.

«Наиболее яркие, на мой взгляд, люди — это господин Турчак, [замсекретаря генсовета Александр] Хинштейн, при этом видим, что есть те люди, которые уже давно в партии работают, например, [лидер думской фракции ЕР Сергей] Неверов. И то, что они сейчас начали поиск новых лиц, это вполне закономерное действие после того, как уже была устаканена кадровая ситуация в руководящих органах. Сейчас руки дойдут и до региональных отделений. В конечном итоге, через этот стартап, через эту инновацию, будет и омоложение кадрового состава депутатов Госдумы», — сказал Баширов в беседе с корреспондентом ПС.

Ранее замглавы генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что партия изменит политическую установку. На смену артистам, спортсменам и музыкантам придут люди с «профессиональными компетенциями», способные принести «практическую пользу». «Политика Сегодня» пообщалась с экспертами и выяснила, с чем были связаны подобные изменения в партии.