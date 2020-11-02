Группа турецкого спецназа была нейтрализована у столицы Карабаха

Армия обороны НКР нейтрализовала в окрестностях столицы республики группу турецкого спецназа.

Армия обороны НКР нейтрализовала в окрестностях столицы республики группу турецкого спецназа.

Пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян разместил на своей странице в Facebook сообщение об уничтожении группы из "20 турецких спецназовцев" в Аскеранском районе. Группу диверсантов перехватили бойцы Армии обороны НКР. Баку и Анкара пока что не выпустили официального ответа на сообщение властей республики.

"Парни из отряда Шагена Мегряна уничтожили в ближних боях у села Аветараноц Аскеранского района 20 из 22 членов турецкого отряда специального назначения. Только двоим удалось спастись бегством", — указал Погосян.

Ранее представительница МО Армении Шушан Степанян сообщила, что на линии соприкосновения в НКР продолжаются интенсивные столкновения.

"На некоторых направлениях вражеские колонны были обнаружены и уничтожены силами подразделений Армии обороны Арцаха. Противник также продолжал наносить ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам", — указала Степанян.

Напомним, что с начала конфликта в республике, который взял начало 27 сентября, было предпринято уже три попытки установления режима прекращения огня, однако ни одна из них не привела к желаемому результату. Ереван и Баку перекладывают ответственность за эскалацию обстановки в районе друг на друга.