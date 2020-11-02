Вассерман рассказал, как Запад сделал из украинцев подопытных кроликов

Европа хочет проверить на гражданах Украины безопасность своей вакцины от коронавируса.

Украинцы для западных стран стали «подопытными кроликами» в гонке вакцин от коронавируса. Об этом в материале для телеканала РЕН.ТВ пишет журналист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Он прокомментировал новость об остановке испытаний американской и британской вакцин от COVID-19. Ученые выявили неожиданные и опасные побочные эффекты западных препаратов.

«Идея прививки от заразы появилась несколько веков назад. Принципы разработки вакцин известны уже более века. Современные технологии отработаны десятилетиями. Но тонкостей все еще хватает», — пишет аналитик.

По мнению Вассермана, можно лишь сожалеть о прекращении испытаний: чем больше будет создано разных препаратов, тем легче будет подобрать средство, которое подойдет каждому человеку.

«Чем раньше пойдет массовое производство, тем больше жизней будет спасено и от самой коронавирусной эпидемии, и от экономических последствий карантина», — продолжил Вассерман.

Эксперт напомнил о недавнем заявлении американского посольства в Киеве. В Facebook дипломаты написали, что Украина не будет покупать российский препарат от коронавируса. Рядовых украинцев возмутило это заявление, отмечет Вассерман.

«Вчера Временная поверенная в делах США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина НЕ будет закупать российскую вакцину от COVID», — говорилось в публикации.

После этого, отмечает политический консультант, стало очевидно, что госпереворот 2014 года, который новые власти нагло называют «революцией достоинства», на самом деле уничтожил в стране последние представления о нем. Украина оказалась полностью во власти Запада.

Как заявила 16 октября Татьяна Думенко – директор Государственного экспертного центра украинского министерства здравоохранения, страна получила заявку на проведение третьего этапа испытаний европейской вакцины и проводит экспертизу предоставленных материалов. Если в ходе проверки будет подтверждена безопасность препарата, в испытаниях примут участие 4200 украинцев.

«Открытым текстом перевожу: ни о какой безопасности для Украины речи нет — на ее гражданах проверят, безопасно ли для западных хозяев новое средство, — комментирует Вассерман слова Думенко. — Помните кричалку майданных времен: "Кто не скачет — тот москаль"? Вот и скачут подопытные кролики. Донезависимились!».

Ранее власти Евросоюза пригрозили Венгрии санкциями в случае приобретения вакцины от коронавируса российского или китайского производства.