Япония мечтает об отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова, потому что надеется на решение вопроса Курильских островов.

Япония мечтает об отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова, потому что надеется на решение вопроса Курильских островов.

Министр иностранных дел России придерживается строгой позиции по Курилам, и японская сторона думает, что в случае отставки Лаврова вопрос принадлежности островов решится в пользу Токио. Лавров не раз заявлял, что Япония должна признать неоспоримый суверенитет РФ над Курилами.

Японское правительство считает, что другой российский министр "уступил" бы в этом вопросе. Они хотели бы, чтобы главой МИД РФ стал Сергей Нарышкин, который сейчас является директором Службы внешней разведки.

Российская сторона утверждает, что Курилы являются частью Российской Федерации и суверенитет над островами неоспорим.

Россия с 1 ноября возобновляет авиасообщение с Японией, писал телеканал "360".