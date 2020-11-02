Япония мечтает об отставке Лаврова из-за вопроса Курил
Япония мечтает об отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова, потому что надеется на решение вопроса Курильских островов.
Министр иностранных дел России придерживается строгой позиции по Курилам, и японская сторона думает, что в случае отставки Лаврова вопрос принадлежности островов решится в пользу Токио. Лавров не раз заявлял, что Япония должна признать неоспоримый суверенитет РФ над Курилами.
Японское правительство считает, что другой российский министр "уступил" бы в этом вопросе. Они хотели бы, чтобы главой МИД РФ стал Сергей Нарышкин, который сейчас является директором Службы внешней разведки.
Российская сторона утверждает, что Курилы являются частью Российской Федерации и суверенитет над островами неоспорим.
Россия с 1 ноября возобновляет авиасообщение с Японией, писал телеканал "360".