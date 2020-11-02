Россиянам напомнили о шести наиболее частых симптомах коронавируса

Коронавирусная инфекция по своим проявлениям похожа на простудные заболевания. Россиянам напомнили о самых распространенных симптомах, на которые следует обратить внимание.

Коронавирусная инфекция по своим проявлениям похожа на простудные заболевания. Россиянам напомнили о самых распространенных симптомах, на которые следует обратить внимание.

Одним из главных симптомов COVID-19 является повышение температуры тела до 37 — 38 градусов. При заболевании она может держаться на протяжении недели. Также характерным клиническим проявлением болезни является кашель, который присутствует у 80% пациентов.

Утомляемость и ломота в теле тоже считаются частыми симптомами коронавируса. Они проявляются в 40% случаев. В числе примечательных признаков недуга значатся и потеря обоняния с одышкой. Связанными с ними также являются ощущения давления и заложенности в грудной клетке.

Российские медики выявили 18 257 новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. При этом клинических проявлений не имело 25% пациентов, передает телеканал "360". Последние данные о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.