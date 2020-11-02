Сообщник экс-главы Челябинска вновь оказался в СИЗО из-за взятки

Челябинский суд решил снова взять под стражу бывшего местного чиновника Евгения Пашкова. Он пробудет в следственном изоляторе до 2 марта будущего года, сообщила прокуратура.

Челябинский суд решил снова взять под стражу бывшего местного чиновника Евгения Пашкова. Он пробудет в следственном изоляторе до 2 марта будущего года, сообщила прокуратура.

Бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, подозреваемого в получении крупной взятки, снова отправили в СИЗО. По решению суда, экс-чиновник проведет под стражей четыре месяца, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Не так давно фигурант освободился из камеры, однако обвинение обжаловало такое решение. Следователи полагают, что Пашков получил "денежное вознаграждение" вместе с бывшим мэром Евгением Тефтелевым. Экс-губернатора уже осудили, он получил 3,5 года колонии. Теперь же рассматривается уголовное дело Пашкова.