Инфекционист предсказал максимальное число заражений COVID-19 в РФ за сутки

Число новых случаев коронавируса в РФ может достичь 22 тыс. за сутки. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Число новых случаев коронавируса в РФ может достичь 22 тыс. за сутки. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Пик COVID-19 в России ожидается теперь не ранее, чем через месяц, добавил врач в беседе с РИА Новости. В Москве наибольшее число заболевших могут выявить уже через неделю, отметил специалист. Суточный прирост заболевших достигнет 20-22 тысяч.

Медики выявили 18 257 новых случаев COVID-19 за прошедшие 24 часа, сообщили в опершатбе РФ. Россиянам важно соблюдать социальную дистанцию и правильно носить маски, подчеркнул Тимаков.