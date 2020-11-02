Российские медики зафиксировали 18 257 случаев коронавируса

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в России за последние сутки составило 18 257. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в России за последние сутки составило 18 257. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Примерно 25% новых случаев коронавируса не проявлялись клинически, отметили в оперштабе. Число пациентов, успешно прошедших лечение, за сутки увеличилось на 10 360 человек.

Большинство подтвержденных случаев зарегистрировано в российской столице (5261). Санкт-Петербург и Московская область идут следующими в списке с показателями 896 и 545 соответственно.