11:00 2 Ноября 2020Общество
Российские медики зафиксировали 18 257 случаев коронавируса
Количество подтвержденных случаев COVID-19 в России за последние сутки составило 18 257. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
Количество подтвержденных случаев COVID-19 в России за последние сутки составило 18 257. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
Примерно 25% новых случаев коронавируса не проявлялись клинически, отметили в оперштабе. Число пациентов, успешно прошедших лечение, за сутки увеличилось на 10 360 человек.
Большинство подтвержденных случаев зарегистрировано в российской столице (5261). Санкт-Петербург и Московская область идут следующими в списке с показателями 896 и 545 соответственно.