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11:00   2 Ноября 2020
Общество

Российские медики зафиксировали 18 257 случаев коронавируса

Российские медики зафиксировали 18 257 случаев коронавируса

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в России за последние сутки составило 18 257. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Примерно 25% новых случаев коронавируса не проявлялись клинически, отметили в оперштабе. Число пациентов, успешно прошедших лечение, за сутки увеличилось на 10 360 человек.

Большинство подтвержденных случаев зарегистрировано в российской столице (5261). Санкт-Петербург и Московская область идут следующими в списке с показателями 896 и 545 соответственно.

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#коронавирус #COVID-19 #оперштаб

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