Поборовшая наркозависимость Дана Борисова считает Губина "отшельником"

Экс-ведущая программы "Армейский магазин" Дана Борисова рассказала о состоянии Андрея Губина, друзья которого были обеспокоены исчезновением талантливого певца.

Экс-ведущая программы "Армейский магазин" Дана Борисова рассказала о состоянии Андрея Губина, друзья которого были обеспокоены исчезновением талантливого певца.

Артист Андрей Губин пребывает в тяжелом эмоциональном состоянии, считает Дана Борисова. Страдавшая наркозависимостью телеведущая в разговоре с изданием "Вечерняя Москва" подчеркнула, что сам по себе певец всегда был довольно замкнутым человеком.

"Когда Андрей был в зените славы, он больше был расположен к общению, диалогу, а сейчас он как отшельник — ни с кем не хочет говорить", — заявила она.

Несколько дней назад стало известно, что друзья Губина намерены обратиться в полицию в связи с его таинственным исчезновением. Артист на протяжении месяца не брал телефон и не открывал дверь квартиры. Буквально сегодня бизнесмен Владимир Бурмяков успокоил близких Губина. Он сообщил, что 46-летний певец находится на отдыхе в Египте. Певец улетел из России вскоре после открытия границ.