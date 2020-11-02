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10:36   2 Ноября 2020
Общество

Губернатора Иркутской области поместили в реанимацию

Губернатора Иркутской области поместили в реанимацию

Медики перевели губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в отделение реанимации. У него подтвержден COVID-19.

Госпитализацию подтвердили в пресс-службе правительства Иркутской области еще 27 октября. Тогда состояние Кобзева оценивалось как стабильное. Сейчас его, находящегося под круглосуточным наблюдением врачей, перевели в реанимацию.

Диагноз "коронавирусная инфекция" у главы региона был подтвержден 26 октября. Некоторое время он находился на самоизоляции и продолжал работать в удаленном формате.

Актуальные сведения о настоящей эпидемиологической обстановке в стране можно отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.

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#иркутская область #реанимация #кобзев #коронавирус

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