Губернатора Иркутской области поместили в реанимацию

Медики перевели губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в отделение реанимации. У него подтвержден COVID-19.

Медики перевели губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в отделение реанимации. У него подтвержден COVID-19.

Госпитализацию подтвердили в пресс-службе правительства Иркутской области еще 27 октября. Тогда состояние Кобзева оценивалось как стабильное. Сейчас его, находящегося под круглосуточным наблюдением врачей, перевели в реанимацию.

Диагноз "коронавирусная инфекция" у главы региона был подтвержден 26 октября. Некоторое время он находился на самоизоляции и продолжал работать в удаленном формате.

Актуальные сведения о настоящей эпидемиологической обстановке в стране можно отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.