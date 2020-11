Политолог оценил вероятность гражданской войны в США после выборов

Система выборов президента США позволяет Трампу по-прежнему рассчитывать на итоговую победу, считает американист Александр Петров.

Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден по итогам опросов лидирует в Пенсильвании, Флориде, Аризоне и Висконсине, пишет The New York Times. Газета называет эти четыре штата ключевыми для итогов выборов, поскольку они считаются «колеблющимися» или Swing state (не имеющие четких политических предпочтений, где у соперников равные шансы).

Опросы показали, что Байден опережает оппонента, действующего президента Дональда Трампа на три пункта во Флориде, на шесть пунктов в Пенсильвании и Аризоне и на 11 пунктов в Висконсине. Как показывают исследования, демократ почти на 8% обходит республиканца в общем зачете по США. Впрочем, говорить об однозначной победе Байдена еще рано, считают эксперты. Исход «колеблющихся штатов» может оказаться самым непредсказуемым.

Чем ближе день президентских выборов, тем чаще Дональд Трамп заявляет, что они будут «самыми сфальсифицированными в истории». Глава Белого дома также активно выступает против проведения почтового голосования. А в сентябре на вопрос, готов ли он обеспечить мирный переход власти вне зависимости от результата выборов, Трамп ответил «посмотрим».

Заявления действующего президента стали поводом для опасений, что тот может не признать итогов голосования и попытаться остаться у власти. The Atlantic 27 сентября выпустил большой материал с описанием всех возможных сценариев развития событий после выборов. Хороших исходов журналисты не видят. Наибольшие опасения у авторов вызывает то, что Трамп может использовать свой административный ресурс, чтобы не допустить решительной победы противника, или при помощи соратников сделать невозможным подведение однозначного итога выборов.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в конце октября компанией YouGov, почти 56% американцев уверены, что день голосования будет сопровождаться массовыми акциями и вспышками насилия. Бизнесмены в США уже заколачивают витрины магазинов и кафе в преддверии выборов, опасаясь беспорядков. Фото и видео с учреждениями, заколоченными фанерными листами, появляются в соцсетях.

The entire neighborhood surrounding the White House is preparing for mass unrest: boards, chains, fences, and barriers. This is insane. pic.twitter.com/baXj3RD2Cf

Накануне Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп планирует в ночь выборов провозгласить себя победителем, если он будет лидировать по предварительным подсчетам голосов в ключевых колеблющихся штатах.

Впрочем, главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров не ожидает беспорядков и массовых волнений по итогам выборов. После гражданской войны, которая была в середине XIX века, американцы получили хороший урок о цене разногласий из-за политических взглядов. События тех времен привели к многочисленным жертвам и знаменитым словам Авраама Линкольна: «Дом разделенный надвое не может устоять», напомнил он корреспонденту «Политики Сегодня».

Система выборов президента США позволяет Трампу по-прежнему рассчитывать на итоговую победу, говорит Петров. Разрыв в «колеблющихся штатах» между Байденом и Трампом несущественный. Колебания и погрешности могут изменить исход выборов в любой момент.

Интересно, что в число swing states Техас попал впервые за долгое время. Это второй штат (после Калифорнии, где 55 выборщиков) по вкладу в голосование за президента. Если Техас проголосует за Джо Байдена, то остальные штаты уже не будут иметь значения. Как отмечает Петров, победа во много зависит от того, как часто кандидаты посещают swing states в рамках своей предвыборной кампании. Эти поездки и дают им проценты, столь необходимые для победы.

