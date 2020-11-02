Биржевой курс евро превысил 93 рубля

Стоимость евро на торгах Московской биржи 2 ноября превысила 93 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость евро на торгах Московской биржи 2 ноября превысила 93 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:07 по московскому времени европейская валюта демонстрирует рост на 0,74 рубля — до 93,36 рубля. Курс доллара также увеличивается. Американская валюта торгуется по 80,20 рубля, что на 67 копеек выше итоговых значений пятницы. В последний раз доллар достигал отметки 80 рублей в марте 2020 года.

Стоимость нефти сорта Brent на лондонской бирже ICE составляет 36,6 доллара за баррель, что на 3,5% ниже, чем на закрытии торгов 30 октября. Техасское сырье марки WTI дешевеет на 4% — до 34,3 доллара за бочку.