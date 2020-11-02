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10:16   2 Ноября 2020
Политика

Трамп может огласить итоги выборов президента до подсчета голосов

Трамп может огласить итоги выборов президента до подсчета голосов

Президент США Дональд Трамп может объявить итоги президентских выборов до окончательного подсчета голосов.

Действующий президент США может объявить о своей победе заранее, если увидит, что он лидирует по итогам обработки части бюллетеней, сообщают СМИ.

В штабе Трампа говорят, что он собирается "подняться на сцену вечером 3 ноября и объявить, что одержал победу на выборах президента США". Если американский лидер так поступит, то заявление о победе будет сделано раньше, чем станет известен окончательный результат голосования.

Советник Трампа извинился за интервью российскому СМИ, сообщал телеканал "360".

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#сша #выборы #трамп

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