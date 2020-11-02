Трамп может огласить итоги выборов президента до подсчета голосов

Президент США Дональд Трамп может объявить итоги президентских выборов до окончательного подсчета голосов.

Президент США Дональд Трамп может объявить итоги президентских выборов до окончательного подсчета голосов.

Действующий президент США может объявить о своей победе заранее, если увидит, что он лидирует по итогам обработки части бюллетеней, сообщают СМИ.

В штабе Трампа говорят, что он собирается "подняться на сцену вечером 3 ноября и объявить, что одержал победу на выборах президента США". Если американский лидер так поступит, то заявление о победе будет сделано раньше, чем станет известен окончательный результат голосования.

Советник Трампа извинился за интервью российскому СМИ, сообщал телеканал "360".