Руководитель ВОЗ ушел на самоизоляцию после контакта с носителем COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус принял решение самоизолироваться после контакта с заразившимся COVID-19. Об этом он написал в Twitter.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус принял решение самоизолироваться после контакта с заразившимся COVID-19. Об этом он написал в Twitter.

Гебреисус планирует продолжить работу в удаленном режиме. Он отметил отсутствие симптомов и хорошее самочувствие. Глава ВОЗ напомнил о необходимости четко выполнять все рекомендации по борьбе с распространением инфекции.

"Именно так мы разорвем цепочку передачи COVID-19, подавим вирус и защитим системы здравоохранения", — подчеркнул он.

Руководитель ВОЗ сообщал, что выздоровление после заражения коронавирусом может длиться месяцы. По его словам, переболевшие могут столкнуться с утомляемостью и затруднениями в дыхании.