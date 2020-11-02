Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден решил стать гражданином РФ

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден подает документы на двойное российско-американское гражданство.

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден подает документы на двойное российско-американское гражданство.

По его словам, после долгой разлуки с семьей он не хотел бы расставаться с сыном, поэтому они с супругой подают заявление на получение двойного гражданства — США и Российской Федерации. Известно, что недавно Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

Сноуден стал известен после того, как передал СМИ информацию о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров глав государств.

Раскрытая Сноуденом программа слежки АНБ была незаконной, сообщал телеканал "360".