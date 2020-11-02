Спасатели достали ребенка из-под завалов после землетрясения в Турции

Мощное землетрясение на днях накрыло Турцию. Местные специалисты в ходе спецоперации спасли маленького жителя, вытащив его из-под завалов, передает Anadolu.

Мощное землетрясение на днях накрыло Турцию. Местные специалисты в ходе спецоперации спасли маленького жителя, вытащив его из-под завалов, передает Anadolu.

Трехлетний ребенок оказался под завалами из-за подземных толчков, которые 30 октября сотрясли турецкую провинцию Измир. Спасатели прибыли на помощь малышу и помогли ему выбраться на волю, сообщает агентство Anadolu.

Землетрясение магнитудой 6,6 балла зафиксировали недалеко от города Сеферихисар. Происшествие не обошлось без жертв — по последним данным, при ЧП погиб 51 человек, а еще 896 жителей получили серьезные травмы. Большинство пострадавших врачи уже отпустили домой. Уточняется, что сотрудники спецслужб ведут поисково-спасательные работы почти трое суток.