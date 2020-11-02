Школы Москвы попали в список мировых лидеров по качеству образования

Москва стала одним из лидеров мирового рейтинга по качеству школьного образования в двух номинациях, отмечено на официальном портале мэра и правительства столицы.

Москва стала одним из лидеров мирового рейтинга по качеству школьного образования в двух номинациях, отмечено на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что, по результатам международного исследования PISA 2018, московские школьники заняли четвертое место в мире по глобальным компетенциям и второе — по финансовой грамотности.

"Оценивалось то, насколько ребята готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают и анализируют глобальные проблемы. В итоге наши школьники вошли в пятерку лучших в мире", - отмечает Ракова.

Исследование проводили с 16 по 30 апреля 2018 года. Москву представили почти 7,3 тыс. учащихся.