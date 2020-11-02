Зеленский пригрозил ответить тормозящим Украину "темным силам"

Некие "пророссийские" силы пытаются устроить на Украине контрреволюцию, но Киев этого не допустит. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает Financial Times.

Некие "пророссийские" силы пытаются устроить на Украине контрреволюцию, но Киев этого не допустит. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает Financial Times.

"Темные силы" могут подорвать действующую на Украине власть и разрушить реформаторский "прогресс" в борьбе с коррупцией, заявил Зеленский. Он напомнил о событии, к которому причастны западные страны. Именно под их давлением Конституционный суд исключил некоторые пункты в законе "О предотвращении коррупции".

Зеленский обвинил противников и в том, что они противоборствуют сближению Украины с НАТО и Евросоюзом. Президент заверил, что, пока находится у власти, контрреволюции в стране не произойдет.