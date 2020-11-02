Онищенко рассказал, когда в России могут закрыть детские сады

Тотального карантина в детских садах по России не будет, заявил депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко.

Тотального карантина в детских садах по России не будет, заявил депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко.

В интервью URA.RU парламентарий отметил, что если в садике есть больные, то его нужно закрыть на карантин.

"Но остановить работу всех садиков по стране не нужно, ведь дети не входят в группу риска", — напомнил Онищенко.

При этом уточняется, что в регионах с высоким ростом заболеваемости власти могут ввести более жесткие меры. Но это делается в индивидуальном порядке и зависит от эпидемиологической обстановки.

Ранее президент России Владимир Путин исключил введение повсеместных ограничительных мер. По словам главы государства, власти будут принимать точечные решения для сохранения экономики и бизнеса во время эпидемии.