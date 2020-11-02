Байден сравнил Трампа с вирусом

Президентство Дональда Трампа мешает США победить коронавирус. Об этом заявил кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джозеф Байден.

Президентство Дональда Трампа мешает США победить коронавирус. Об этом заявил кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джозеф Байден.

Поражение Трампа на предстоящих президентских выборах станет первым шагом к победе над COVID-19. Байден на митинге в Филадельфии возмутился, что его соперник подозревает медиков в искусственном завышении статистики по коронавирусу, назвав подобные заявления "позором".

"Правда состоит в том, что, чтобы победить вирус, сначала нужно нанести поражение Трампу. Он сам является вирусом", — заявил Байден.

Демократ регулярно обвиняет Трампа в недостаточных действиях для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Выборы президента США пройдут 3 ноября.