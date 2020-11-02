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7:00   2 Ноября 2020
Политика

Байден сравнил Трампа с вирусом

Байден сравнил Трампа с вирусом

Президентство Дональда Трампа мешает США победить коронавирус. Об этом заявил кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джозеф Байден.

Поражение Трампа на предстоящих президентских выборах станет первым шагом к победе над COVID-19. Байден на митинге в Филадельфии возмутился, что его соперник подозревает медиков в искусственном завышении статистики по коронавирусу, назвав подобные заявления "позором".

"Правда состоит в том, что, чтобы победить вирус, сначала нужно нанести поражение Трампу. Он сам является вирусом", — заявил Байден.

Демократ регулярно обвиняет Трампа в недостаточных действиях для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Выборы президента США пройдут 3 ноября.

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#байден #трамп #коронавирус

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